Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 22. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwoch kam es auf der Gronauer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 22-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen13.50 Uhr auf der Straße Im Sieringhoek in Richtung Gronauer Straße unterwegs. Als sie nach links in den Gronauer Straße abbog, übersah sie den VW Passat eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer und der Mann leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch in Imbisscontainer

Zwischen Montag und Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Hänsch Arena in Meppen. Dort brachen sie in einen Imbisscontainer ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Meppen - Einbruch in Baucontainer

In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in zwei Baucontainer an der Fürstenbergstraße in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten diverse Baumaschinen sowie Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Aschendorf - Roller entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch einen Roller. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Schulstraße in Aschendorf abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Börger - Kaminasche setzt Eimer in Brand

Am Mittwochnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Finkenstraße in Börger alarmiert. Eine 79-jährige Anwohnerin hatte in ihrer Garage zuvor vermeintlich erloschene Asche eines Kaminofens in einem Eimer entsorgt. Dieser geriet daraufhin in Brand. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauch und verständigte die Einsatzkräfte. Im Anschluss löschten sie das Feuer, weckten die schlafende Seniorin und brachten sie aus ihrem Haus in Sicherheit. Sie blieb unverletzt. Einer der Ersthelfer erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Börger und Sögel waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.