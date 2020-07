Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 22. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Esterwegen - Ford beschädigt

Am Freitag vergangener Woche kam es in Esterwegen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Ford Mondeo stellte gegen 16:00 Uhr sein Fahrzeug in der Straße An den Zuschlägen ab. Als er dann gegen 18:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er rechtsseitig am Ford einen Schaden fest. Dieser wird auf ca. 1000 EURO geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Papenburg (04961/9260) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich zu melden.

Geeste - Millionenschaden bei Brand in Gewerbehalle

Am Dienstagnachmittag ist es im Ortsteil Dalum zu einem Großbrand in einer Firma für Maschinenbau gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 16.10 Uhr zu der in der Industriestraße ansässigen Firma alarmiert. Dort schlugen bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits hohe Flammen aus einer Gewerbehalle. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude sowie mehrere Container konnte erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehren aus Hesepe, Osterbrock, Meppen, Nordhorn und Wietmarschen waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die etwa 1000 qm² große Halle brannte mitsamt des sich darin befindlichen Bürokomplexes vollständig nieder. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ersten Schätzungen zur Folge entstand bei dem Feuer ein Schaden in Millionenhöhe. Der Einsatz forderte die Feuerwehrkräfte noch bis in die Nacht hinein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lingen - Fahrrad aus Schuppen gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen Schuppen am Altenlingener Weg aufgebrochen. Sie stahlen ein schwarzes Damenfahrrad. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Meppen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben vergangene Nacht um 01:40 Uhr versucht, über den Keller in ein Mehrfamilienhaus an der Wielandstraße in Meppen einzubrechen. Als sie von den Anwohnern gestört wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben vergangene Nacht zwischen 02:00 und 03:00 Uhr versucht, in einen Kiosk an der Schillerstraße in Lingen einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Lingen - Einbruch in Gartenlaube

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag, zwischen 22:00 und 05:15 Uhr in eine Gartenlaube an der Johannesstraße in Lingen ein. Sie entwendeten eineinhalb Kisten Bier. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Börger - Jugendlich versuchen Automaten zu knacken

Gestern um 16:30 Uhr wurden zwei männliche sowie eine weibliche Jugendliche von Zeugen dabei beobachtet, wie sie versuchten mittels eines Akkubohrers einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Automat steht am Tannenweg in Börger. Als sie von den Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit einem Pkw. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden.

Neulehe - Kindergarten mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, die Fenster, Bänke und Pflastersteine eines Kindergartens an der Kirchstraße in Neulehe mit roter Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Sögel - Einbruch in Bildungsstätte

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 16:50 Uhr, und Dienstag, 06:55 Uhr in eine Bildungsstätte an der Straße Püttkesberge in Sögel eingebrochen. Der Täter versuchte erfolglos einen Spint zu öffnen, sowie in die Küche des Gebäudes zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden.

Meppen (Apeldorn) - Holzhütte in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern Nacht gegen 00:00 Uhr eine Holzhütte in einem Waldstück an der Sandheimer Straße in Meppen/Ortsteil Apeldorn in Brand. Die Ortsfeuerwehr Berßen war mit drei Fahrzeugen und 12 Kräften, die Freiwillige Feuerwehr Meppen war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr in ein leerstehendes Wohnhaus an der Görrestraße in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Silberbesteck und eine Tischkreissäge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

