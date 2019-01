Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 22. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Laar - Halle eines Motorradclubs abgebrannt

Montagnachmittag ist in der Halle eines Motorradclubs an der Bahnhofstraße in Laar ein Feuer ausgebrochen. In der rund 500 Qudratmeter großen Halle waren Motorräder und Werkzeuge. Das Feuer brach gegen 17.15 Uhr aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Laar und Emlichheim waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Einbruch bei SV Polle

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim des SV Polle an der Schützenstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie dabei mehrere Flaschen Alkohol, ein Sparschwein und weitere Wertsachen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Schapen - Keine Beute bei Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Verwaltungsgebäude an der Straße Zur Handelsschule eingedrungen. Sie brachen ein Fenster, eine Innen- sowie eine Ausgangstür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie versuchten vergeblich, einen Tresor in einem der Räume aufzubrechen. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Lingen - Autos aufgebrochen

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde an der Straße Zum Rehstand und am Montag zwischen 11 und 15 Uhr an der Straße Am Kurpark jeweils ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen in beiden Fällen eine Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertsachen. Beute machten sie dabei nur in einem der Fälle. Die Polizei Lingen nimmt unter der Rufnummer (0591)870 Hinweise entgegen.

Papenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag und Donnerstag der vergangenen Woche versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Alten Turm einzudringen. Sie scheiterten an der Eingangstür, richteten dabei jedoch Sachschäden in Höhe von etwa 400 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Spelle - Frau nach Unfall im Krankenhaus

Am Montagmorgen ist es auf der Nordumgehung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau aus Freren wurde dabei schwer verletzt. Gegen 6.45 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus Schüttorf mit seinem Skoda in Richtung Dreierwalder Straße unterwegs. Als er nach links in die Portlandstraße abbiegen wollte, übersah er die entgegenkommende Frau mit ihrem Ford. Es kam zum Zusammenstoß. Die 21-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

