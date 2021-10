Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 21. Oktober im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Suchthilfeeinrichtung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter versucht in der Geisinkstraße in eine Suchthilfeeinrichtung einzubrechen. Nachdem es ihnen offensichtlich nicht gelungen war, ein Fenster zum Gebäude aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Versen - Einbruch in Heimathaus

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es in der Straße Feuerstiege zu einem Einbruch in ein Heimathaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Beute machten sie keine. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Werlte - E-Roller entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Gartenhütte in der Heilsberger Straße einen E-Roller. Es entstand ein Sachschaden von etwa 420 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Lingen - Verkehrsunfall mit Traktor

Am Mittwoch kam es gegen 13.30 Uhr auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer war mit seinem Trecker samt Anhänger in Richtung Lingen unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts verlor der Traktor in einer Rechtskurve einen Reifen und kam von der Fahrbahn. Das Traktorgespann musste durch die Feuerwehr aus einem Grünstreifen geborgen werden. Die Schüttorfer Straße war für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis 19 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 50.500 Euro.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.