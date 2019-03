Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 21. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Täterin entreißt 81-jähriger Seniorin die Handtasche

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 14:00 Uhr in der Straße Am Museumsturm einer 81-jährigen Seniorin die Handtasche entrissen. Die bislang unbekannte Täterin griff in den Korb des Rollators und stahl ihre Tasche. Die Frau konnte die Handtasche noch für einen kurzen Moment vergeblich festhalten. Die Seniorin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die junge Täterin flüchtete mit der Tasche in unbekannte Richtung. In der braunen Damenhandtasche befand sich eine schwarze Geldbörse samt Inhalt. Die Täterin war etwa 18 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Sie hatte eine eher kräftigere Figur und trug ihr lockiges Haar zu einem schulterlangen Zopf. Sie war mit einem beigen Parka und einer hellblauen Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 059213090 zu melden.

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen dem 1.März und dem gestrigen Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in der Lindenstraße einzudringen. An einer Tür wurden mehrere entsprechende Beschädigungen festgestellt. Es blieb bei einem Versuch, so dass die Täter leer ausgingen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Schüttorf - Scheibe eingeschlagen

Am Dienstagabend schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Fahrschulfahrzeugs ein. Der Wagen stand zwischen 18.15 und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Mauerstraße. Die Täter stahlen eine Geldbörse samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Es liegen bislang noch keine Meldungen vor.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

