Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 21. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Per Haftbefehl gesucht - 40-Jähriger muss für einen Monat ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 40-Jährige muss wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einen Monat ins Gefängnis.

Der syrische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 40-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2022 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesen Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von insgesamt

900,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schüttorf - Auf den letzten Drücker - Schwager bezahlte offene Geldstrafe

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend einen 38-jährigen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Im letzten Augenblick bezahlte sein Schwager die offene Geldstrafe für ihn.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten Zivilfahnder der Bundespolizei gegen 18.35 Uhr ein Auto in Schüttorf angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes, stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige deutsche Staatsangehörige durch die Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war im Juli 2021 wegen Betrug in drei Fällen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 2160 Euro zu bezahlen.

Um nicht ins Gefängnis zu müssen setzte er alle Hebel in Bewegung. Telefonisch kontaktierte er Familie sowie Freunde und Bekannte um das benötigte Geld aufzutreiben.

Als die Beamten schon mit dem 38-Jährigen auf dem Weg zu einer Justizvollzugsanstalt waren, kam dann die für ihn erlösende Nachricht, dass sein Schwager soeben bei der Polizei in Dortmund die offene Geldstrafe eingezahlt hatte. Damit blieb ihm kurz vor knapp der drohende Gefängnisaufenthalt erspart.





+++ EMSLAND +++

Haren - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen dem 19. Juli und dem 9. August ist es an einer Schule in Haren am Ansgariweg zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei wurde eine Tür zur Schule beschädigt und etliche kleine Bäume herausgerissen und zerbrochen. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Haren, Tel.:

05932-72100 zu melden.

Meppen - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr, kam es an der Einmündung Schwefinger Straße/Dieselstraße in Meppen, zu einem Verkehrsunfall, wobei eine dortige Straßenlaterne erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Anhand vorgefundener Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um eines der Marke Audi. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Emsbüren - Zeugen nach Brand eines Altkleider-Containers gesucht

Am Sonntag kurz nach 21.00 Uhr kam es in Emsbüren in der Straße An der Waldschule zu einem Brand. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleider-Container in Brand, welcher durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten zerstört wurde. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Twist - 30-Jähriger mit E-Scooter schwer gestürzt und lebensgefährlich verletzt

Gestern gegen 21.39 Uhr fuhr der 30-jährige Fahrer eines E-Scooters den Buchenweg aus Richtung Georg-Klasmann-Straße in Richtung Ringstraße. Dabei stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und wurde lebensgefährlich verletzt. Der nach ersten Erkenntnissen alkoholisierte 30-Jährige kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Sögel - Zeugen nach Diebstahl von Fahrrädern gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter die Fahrräder von einem Fahrradträger, welcher sich an einem VW Touran befand und in der Clemens-August-Straße parkte, entwendet. Dabei wurde die Halterung gewaltsam entfernt und die verschlossenen Räder der Marke „Fischer“

und „Cube“ entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer

05952/93450 zu melden.

Haren - 44-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern gegen 12.40 Uhr kam es in Haren auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhren ein 56-jähriger und ein 44-jähriger Radfahrer nebeneinander auf dem Radweg entlang der B70 aus Meppen kommend in Richtung Emmeln. Auf Höhe der Einmündung Wacholderweg kam es aufgrund eines Missverständnisses zwischen den beiden Radfahrern zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 44-Jährige schwer verletzt und kam nach ärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

