Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 21. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen - Einbruch in Warengeschäft

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße in Uelsen gewaltsam in ein dort gelegenes Warengeschäft ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer:

05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Diebstahl aus Trecker

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, haben unbekannte Täter am Sonnenweg in Emsbüren GPS-Empfänger und zwei Bildschirme aus insgesamt zwei Treckern entwendet. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977 204-360 zu melden.

Meppen - Mercedes in Brand geraten

Am Donnerstag kam es in der Schöninghsdorfer Straße in Meppen um 15.25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand, wobei niemand verletzt wurde. Während der Fahrt bemerkte die 45-jährige Fahrerin Benzingeruch, woraufhin sie das Fahrzeug abstellte und verließ. Kurz darauf geriet der Motorraum in Vollbrand. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Feuerwehr Meppen war mit drei Fahrzeugen und

15 Einsatzkräften vor Ort. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Esterwegen - Bank gestohlen

Zwischen dem 14. und dem 16. April entwendeten unbekannte Täter eine am Hümmlinger Pilgerweg in Esterwegen errichtete Holzbank samt Betonfundament. Der Tatörtlichkeit ist ein Feldweg zwischen der Bockhorster Straße und dem Leegmoor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esterwegen, Telefon 05955 934970 in Verbindung zu setzen.

Salzbergen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kam es gegen 12.20 Uhr in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf seiner Fahrt auf der A30 in Richtung Niederlande, wechselte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer unvermittelt auf den Überholfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein darauf befindlicher BMW-Fahrer nach links ausweichen. Der BMW kam daraufhin von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Andervenne - Einbruch in Büroräume

Donnerstagnacht zwischen 2:20 Uhr und 7:35 Uhr drangen unbekannte Täter in der Straße Toschlag in Andervenne gewaltsam in die Büroräume eines Landmaschinenhändlers ein und entwendeten dort Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902 949-620.

Dohren - Einbruch in Büroräume

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Dorfstraße in Dohren gewaltsam in die Büroräume eines Landmaschinenhändlers ein und entwendeten dort Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

Spelle - Einbruch in Autohandel

Zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße in Spelle in die Räumlichkeiten eines Autohandels ein. Beute machten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977 204360 zu melden.

Haren - Einbruch auf Baustelle

Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, haben sich unbekannte Täter am Husberg in Haren gewaltsam Zutritt auf das Gelände einer Baustelle verschafft. Neben einem Rüttelstampfer, wurde eine Grundwasserpumpe, ein Multi-Gerät und ein Werkzeugkasten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer: 05932 72100 zu melden.

Dohren - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 5.50 Uhr, drangen unbekannte Täter im Weidenweg in Dohren gewaltsam in ein Wohngebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer: 05961 958700 zu melden.

Haren - Heckenbrand

Am Donnerstag ist es um 19.47 Uhr im Iltisweg in Haren aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Heckenbrand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Im weiteren Verlauf fingen zwei anliegende Gartenhütten und ein Zaun Feuer. Während die Hecke durch das Feuer komplett zerstört wurde, kam es an den Gartenhütten und dem Zaun zu entsprechenden Beschädigungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3250 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Haren war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Haselünne - Sachbeschädigung an Lebensmittelmarkt

Zwischen Samstag, 24 Uhr, und Montag, 12 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Meerstraße in Haselünne die Haupteingangstür eines Lebensmittelmarktes beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von

2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer: 05961 958700 zu melden.

Lingen - Verkehrsunfall mit Kind

Am Donnerstag um 15.51 Uhr kam es im Weizenweg in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Beim Heranfahren an eine T-Kreuzung übersah der 44-jährige Pkw-Fahrer das von rechts kommende Kind.

Dadurch stürzte das Kind vom Rad und verletzte sich leicht.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

