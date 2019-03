Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 20. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Parkhausschranke gestohlen

In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 01:15 Uhr die Schranke eines Parkhauses an der Seeuferstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wie die Täter die gelb-schwarze Schranke abtransportierten ist der derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Wietmarschen - Mercedes beschädigt

Am Dienstagvormittag wurde auf der Dalumer Allee (L 67) in Höhe eines Autohauses ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Auto war in Richtung Dalum unterwegs, als ein entgegenkommender blauer PKW zu weit auf die Gegenfahrbahn kam und den Spiegel des Mercedes streifte und beschädigte. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925 905 79 56 zu melden.

Emlichheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus in der Danziger Straße einzudringen. Die Täter scheiterten an dem Versuch eine Tür aufzuhebeln. Auch der Versuch in einen verschlossenen Schuppen einzudringen, schlug fehl. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Emlichheim - VW beschädigt

Am Dienstag wurde zwischen 20 und 20.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dorfstraße ein VW Sharan beschädigt. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92 000 zu melden.

Bad Bentheim - PKW aufgebrochen

Am Dienstag wurde zwischen 19 und 21.45 Uhr am Gildehauser Weg ein PKW aufgebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten die Scheibe eines Autos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem PKW gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Veldhausen - Zaun beschädigt

Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen Zaun an der Georgsdorfer Straße beschädigt. Vermutlich fuhr das Fahrzeug beim Rangieren auf einem Tankstellengelände gegen den Zaun des benachbarten Grundstücks. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92 000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Werlte- Kraftstoff gestohlen

Zwischen dem 13.März und dem gestrigen Dienstagnachmittag stahlen bislang unbekannte Täter von einer Baustelle an der Schlosserstraße ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Radlader und einem Walzenzug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Haselünne - Gartenzaun beschädigt

Der Fahrer eines grünen Treckers mit gelbem Anhänger hat am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Dorfstraße einen Gartenzaun beschädigt. Der Trecker war in Richtung Wettrup unterwegs. In Höhe der Grundschule wendete er an einer Bushaltestelle. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 955 820 zu melden.

Haren - Mazda auf Parkplatz beschädigt

In der Nacht zu Dienstag wurde an der Straße „Stiege“ ein Mazda beschädigt. Das Auto stand dort in einer Parklücke. Vermutlich wurde es von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72 100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

