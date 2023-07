Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 20. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Am 8. Juli ist es auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg des Gildehauser Weges in Richtung Stadt. Auf Höhe der Einmündung zur Rügenwalder Straße beabsichtigt ein Fahrer eines brauen SUV von der Rügenwalder Straße auf den Gildehauser Weg abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Bei dem Versuch auszuweichen, stürzte der 34-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter dem Radfahrer sei ein Ersthelfer mit seiner Frau und Tochter in einem Cabrio gefahren. Dieser könne vermutlich Angaben zum Unfallhergang und dem verursachenden Auto machen. Man habe es jedoch versäumt, die Personalien zu notieren. Der Ersthelfer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Mercedes beschädigt

Am Mittwoch kam es an der Seeufestraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12.13 und 15.30 Uhr in einem dortigen Parkhaus einen dort abgestellten blauen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Stromspeicher gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 13. und dem 14.

Juli einen Stromspeicher aus einem Rohbau am Kornblumenweg in Salzbergen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Haren - Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag und Mittwoch haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung an der Ankerstraße in Haren einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden an einer Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Lingen - Einbruch in Reihenhaus

Zwischen Samstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Dürerstraße in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Bawinkel - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, wurde am Bramweg in Bawinkel ein Kabelschrank der Deutschen Telekom von bislang unbekannten Personen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Langen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 11. Juli kam es auf der Legericher Straße in Langen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war der Fahrer eines Audi gegen 3 Uhr in Richtung Lengerich unterwegs. Dabei geriet ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrbahnseite, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Audi von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

