Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 20. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Motoradfahrer überschlägt sich

Gestern um 22:20 Uhr verunfallte ein Motoradfahrer auf der Nino-Allee in Nordhorn. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Nino-Allee, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, kam er zu Fall und landete nach einem Überschlag im Zaunfeld einer angrenzenden Baustelle an der Zeppelinstraße. Dabei wird der Motoradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Schüttorf - Versuchter Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag, zwischen 23:40 und 04:00 Uhr, versucht in ein Wohnhaus an der Nordstraße in Schüttorf einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Der entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in bad Bentheim, Tel. 05922/9800, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haren - Motoradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern kam es gegen 19:00 Uhr auf der Großen Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 26-Jährige befuhr mit einem BMW die Harener Straße in Richtung der Kreuzung Große Straße, die sie geradeaus überqueren wollte. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Motoradfahrer, der die Große Straße befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Salzbergen - Vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntagmorgen um 05:42 Uhr kam es auf der A30 in Höhe Salzbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 30-Jähriger sowie drei weitere Insassen befuhren die Autobahn in einem Volvo in Richtung Osnabrück. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach im Seitenraum der A30 zum Stillstand. Die vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Aschendorf - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 20:00 und 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Gartenhütte an der Straße Am Sportplatz in Aschendorf einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Meppen - Einbruch in Rohbau

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, in einen Rohbau an der Frankfurter Straße in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten aus dem Rohbau ein Schneidegerät sowie eine Rüttelplatte vom Hof des Hauses. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

