Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 2. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Mit 3,11 Promille am Steuer

Polizeibeamte aus Salzbergen haben am Dienstagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor die Polizei verständigt, da ihm ein in Schlangenlinien fahrender PKW an der Schüttorfer Windstraße aufgefallen war. Als der 53-jährige Mann seinen PKW hielt, wurde er von dem Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Straßenlaterne beschädigt

Am Dienstagabend ist es zwischen 17.30 und 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße An der Bleiche gekommen. Ein unbekannter Autofahrer kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die bepflanzte Fahrbahnabtrennung und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Haren - Geld aus PKW gestohlen

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter aus einem an der Boschstraße verschlossen abgestellten PKW zwei Geldbörsen samt Inhalt gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lengerich/Handrup - Diebstahl von Werkzeug

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter von gleich drei Höfen in Handrup und Lengerich diverses Werkzeug gestohlen. In Lengerich drangen die Täter gewaltsam in das Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Gehöfts am Walldamm ein und stahlen unterschiedliches Werkzeug. Auch in eine Hofwerkstatt an der Steppenberger Straße verschafften sich die Täter Zugang und stahlen ausgewählte hochwertige Geräte. In Handrup entriegelten die Täter in der Straße Am Hundehövel den Zugang eines Scheunentores und entwendeten aus der Werkstatt einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Haselünne - Anrufe falscher Polizeibeamter

Am Mittwochmorgen sind innerhalb kürzester Zeit mehrere Hinweise auf Anrufe falscher Polizeibeamte bei der Polizei in Haselünne eingegangen. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Sie informierten die älteren Personen über eine Täterfestnahme in ihrer unmittelbaren Umgebung. Dabei seien in den vermeintlich sichergestellten Gegenständen auch Grundrisse von dem Haus der angerufenen Personen aufgefunden worden. Die Täter befragten sie nach möglichen Tresoren im Haus, nach allgemein vorhandenen Vermögenswerten und auch nach ihren Bankverbindungen. Ebenso boten die falschen Polizeibeamten an, sich die Gegebenheiten vor Ort einmal direkt anzuschauen. Alle angerufenen Personen haben den Betrug erkannt und das Telefonat beendet. Die Polizei bittet dringend darum, insbesondere ältere Mitmenschen über diese Betrugsmasche eingehend zu informieren und aufzuklären. Geben sie keinerlei Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Beenden sie solche Telefonate umgehend und kontaktieren sie ihre örtliche Polizeidienststelle.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

