Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 2. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Ochtrup - Unfall auf Autobahn

Am Samstag kam es auf der A31 bei Ochtrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 49-Jähriger sowie seine 50-jährige Beifahrerin waren gegen 13.20 Uhr in einem Renault auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Anhänger eines 18-jährigen Opel-Fahrers und kam anschließend in einem Graben zum Liegen. Beide Insassen im Renault wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen und seine Beifahrerin mit dem Rettungshubschrauber, mit schweren Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.





+++ EMSLAND +++

Spelle - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag zwischen 16.40 und 19 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Nordring in Spelle eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Breddenberg - Stall in Brand geraten

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hauptstraße in Breddenberg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine kam es gegen 10.55 Uhr zu einem Brand in einem leeren, etwa 100 x 16 Meter großen Putenstall. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Lorup, Börger, Esterwegen, Hilkenbrook und Surwold waren mit 120 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 350.000 geschätzt.

Herzlake - Brand in Küche

Am frühen Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Haselünner Straße in Herzlake alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 4 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein 24-Jähriger durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Herzlake, Haselünne und Holte-Lastrup waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

