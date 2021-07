Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 2. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Firma

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma an der Karl-Braun-Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Wietmarschen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Straße Steinhaar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 52-Jährige war mit ihrem Mazda gegen 16.45 Uhr in Richtung Wietmarscher Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah sie einen Subaru, der die Straße Kortenberken in Richtung Hauptgraben befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des Subaru wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Nordhorn - Hyundai beschädigt

Am Mittwoch kam es zwischen 17 und 21.30 Uhr auf dem GEWO-Parkplatz am Stadtring Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Es bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten weißen Hyundai I30. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - BMW beschädigt

Am Donnerstag kam es an der Eichenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Es bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 13.30 und 17 Uhr einen dort geparkten BMW 5er Touring. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Esterwegen - Werkzeug gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 24. Juni und dem 1. Juli in eine Werkstatt an der Hauptstraße in Esterwegen eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955 934970 zu melden.

Handrup - Bargeld gestohlen

Zwischen Montag und Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Jugendheim an der Straße Am Kloster in Handrup eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang ins Gebäude und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904 964890 in Verbindung zu setzen.

Geeste - VW in Brand geraten

In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand an der Paulusstraße in Geeste alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet gegen 3.40 Uhr ein VW Touran in Brand. Die Feuerwehren aus Groß Hesepe und Osterbrock waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.