Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 19. September im Überblick

Bad Bentheim - Seat beschädigt

Am 14. September ist auf der Neustadtstraße in Bad Bentheim zwischen 8 und 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Ein Fahrzeugführer fuhr vermutlich auf der Neustadtstraße in Richtung Bahnhofstraße und touchierte dabei im Vorbeifahren einen Seat Leon in Orange, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend fuhr der Fahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Samern - Fahrzeug in Brand geraten

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Salzbergener Straße in Samern alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorraum eines VW während der Fahrt auf der A31 in Brand. Der Fahrer verließ die Autobahn und konnte den Wagen an der Salzbergener Straße abstellen. Er wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Schüttorf gelöscht.

Nordhorn - Zeugen gesucht

Bereits am 7. September kam es in Nordhorn am Radweg entlang des Stadtparks gegen 17 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Einer der Beteiligten flüchtete von der Unfallstelle. Das benutzte Rad (siehe Foto) ließ er zurück. Es handelte sich um ein silbern überlackiertes Mountainbike der Marke „Bergamont“. Der Flüchtige wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Nordhorn - Straßenlaterne angefahren

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Montag, 16 Uhr kam es auf der Westfalenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





Meppen - Eigentümer gesucht

Die Polizei in Meppen hat in Rahmen einer Durchsuchung in Meppen ein E-Bike der „Fischer“ sowie Lichtorgel sichergestellt (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Lingen - Leblose Person aus See geborgen

Am Montag meldete eine Zeugin gegen 11 Uhr eine leblose Person im Dieksee an der Legericher Straße in Lingen. Die Person wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG aus dem Wasser geborgen. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern an.

Herzlake - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 14. September zwischen 8.10 Uhr und 12.55 Uhr kam es in der Straße Neuer Markt zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen eine schwarze Mercedes A-Klasse und beschädigte diese an der Beifahrertür. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 800 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer 05962 877760 entgegen.

Papenburg - Radfahrerin verletzt

Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 55-Jährige war in ihrem Nissan auf der Straße „Gasthauskanal“ in Richtung „Hauptkanal“ unterwegs. Als sie nach rechts in die Straße „Wiek rechts“ abbog, übersah sie eine 21-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Haren - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 3 Uhr kam es auf dem Martinusplatz zu einer Körperverletzung. Zwei Täter griffen eine 21-jährige Radfahrerin an. Die Frau wurde festgehalten und geschlagen, ehe die Täter, vermutlich wegen eines bisher unbekannten Zeugen, flüchteten. Die 21-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 721045 zu melden.

Haselünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwischen dem 15. September 14 Uhr und 16. September 18 Uhr kam es in der Laurentiusstraße in Haselünne zu einem Diebstahl. Dabei öffneten die Diebe gewaltsam eine Opferkerzen-Kasse in der St.

Laurentius Kirche. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

Lorup - Zeugen nach Diebstahl aus Rohbau gesucht

Zwischen Samstag 21 Uhr und Sonntag 14.15 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Rohbau in der Straße Kirchkamp. Sie entwendeten Werkzeug und flüchteten. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. In derselben Nacht verschafften sich weitere Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau in der Straße Steenkenkamp und entwendeten ebenfalls Werkzeug der Marke „Makita“. Hierbei ist die genaue Schadenshöhe bislang nicht bekannt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

