Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 19. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Friseursalon

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Firnhaberstraße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Uelsen - Müllcontainer gerät in Brand

Am Sonntag gegen 1.35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllcontainer an der Höcklenkamper Straße in Uelsen in Brand. Der Container stand bei der dortigen Schule. Die Feuerwehr Uelsen war im Einsatz und konnte den Brand löschen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim, Telefon 05943 92000, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Scheibe beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, die Scheibe eines Einzelhandelsgeschäftes an der Straße Am Ems Center in Papenburg beschädigt. Das Geschäft konnte nicht betreten werden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Messingen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag kam es gegen 1.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Thuiner Straße in Messingen. Polizeibeamte beschlossen, bei einem jungen Mann eine Verkehrskontrolle durchzuführen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem Pkw unterwegs war. Nach Anhalteaufforderung durch die Beamten, beschleunigt der Fahrer sein Fahrzeug erneut, kommt jedoch nach kurzer Strecke von der Fahrbahn ab und verunfallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch war dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 1,61 Promille festgestellt.

Haselünne - Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen

Am Sonntag kam es gegen 4.30 Uhr in Haselünne (OT Andrup) zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr die Fahrerin mit ihrem Pkw und drei Insassen die Alte Dorfstraße aus Haselünne kommend in Richtung Andrup. Aufgrund von Glätte gerät das Fahrzeug ins Schleudern und kommt von links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Dabei wurden alle vier Insassen schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

