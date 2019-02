Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 19. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Geschäftseinbruch

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Handygeschäft in der Firnhaberstraße einzudringen. Die Täter scheiterten an der Tür, so dass sie nicht in die Räume gelangten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Laar - Einbruch in Windkraftanlage

Am Sonntagabend drangen bislang unbekannte Täter gegen 22.30 Uhr in eine Windkraftanlage in der Straße Steginkdiek ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und versuchten in einen Traforaum zu gelangen, was jedoch misslang. Die Täter stahlen die Kurbelstange einer Jalousie. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 230 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Beesten - Einbruch beim Reit-, Fahr-und Zuchtverein

Samstagnachmittag und Montagnachmittag kam es zu einem Einbruch in eine Halle des Reit-, Fahr-und Zuchtvereins in der Dammstraße. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein mehrere Fensterscheiben der Halle ein und verschafften sich Zutritt. In der Halle wurde ein weiteres Fenster zerstört, wodurch die Täter in die Küche gelangten. Die Täter öffneten sämtliche Schränke und durchsuchten diese nach möglichen Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 93130 zu melden.

Lingen - Einbruch in Sportverein

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter, in die Räume des Sportvereins SV Olympia Laxten in der Straße Am Dieksee einzudringen. Die Täter drückten das Fenster eines Lagerraumes ein, welches dadurch zu Boden fiel. Nach derzeitigem Stand haben die Täter die Räume nicht betreten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 70 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch ins Haus Arche

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter in die Räume des Haus Arche des SKFM in der Gutshofstraße ein. Die Täter traten eine Bürotür auf und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Der Schaden beläuft sich auf rund Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Autos und ein Haus mit Hakenkreuzen beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Holthausen-Biene zahlreiche Straftaten begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen sie in zahlreiche unverschlossene Autos und mehrere ebenfalls unverschlossene Häuser an der Biener Straße und an der Ringstraße ein. Dabei wurden unterschiedliche Wertsachen gestohlen. Drei der betroffenen Autos und ein Haus an der Biener Straße wurden zusätzlich mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

