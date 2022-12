Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 19. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Itterbeck - Holzschuppen in Brand geraten

Am Sonntag geriet gegen 21.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Holzschuppen an der Mühlenstraße in Itterbeck in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden zwei angrenzende Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Itterbeck und Uelsen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Holzschuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - VW beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Samstag zwischen 15:30 und 16:15 Uhr auf der Feuerdornstraße in Fahrtrichtung Wietmarschen unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen neben der Fahrbahn geparkten weißen VW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen.

Vrees - Brand in Garage

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Tannenbrink in Vrees alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 15.30 Uhr die in der Garage eines Einfamilienhauses befindlichen PV-Speicher-Module in Brand. Der Brand dehnte sich im weiteren Verlauf auf das Inventar sowie auf die Garage aus. Ein 34-jähriger Bewohner wurde durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Die Feuerwehren aus Werlte und Lorup waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

