Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 18. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Roller gestohlen

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen weißen Roller der Marke „Yamaha“ an der Moltkestraße in Nordhorn entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Neuenhaus - Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in eine Schule an der Straße Am Mühlengraben in Neuenhaus eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Zudem beschmierten die Täter diverse Tische, Tafeln, Mülleimer und Wände mit Farbe. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Thuine - Mercedes beschädigt

Am Montag kam es auf der B214 in Thuine zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 17 Uhr in Richtung Lingen unterwegs. Als er seinen Pkw verkehrsbedingt abbremste, geriet ein entgegenkommender Lkw auf seine Fahrbahnseite und touchierte den Außenspiegel des Mercedes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

