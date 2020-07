Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 18. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Batterien geklaut

Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Autobatterien aus einem Lkw. Das Fahrzeug parkte auf dem Hof eines Betriebes an der Engdener Straße in Nordhorn. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Neuenhaus - Trockner in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind vergangene Nacht, gegen 03:30 Uhr, zu einem Einsatz in die Rudolf-Diesel-Straße in Neuenhaus ausgerückt. Hier war möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts der in einem Hauswirtschaftraum stehende Trockner in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Veldhausen und Georgsdorf waren mit fünf Fahrzeugen und rund 26 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer brachten sie schnell unter Kontrolle, so dass eine Ausbreitung auf andere Räumlichkeiten verhindert wurde. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Am Donnerstag gegen 20:20 Uhr wurde von der Polizei ein blaues Herrenrad der Marke Krone in Lingen sichergestellt. Ein weiteres Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke Trek Marlin wurde in der Nacht zu Freitag um 02:12 Uhr ebenfalls in Lingen sichergestellt (siehe Fotos). Es besteht bei beiden Rädern der Verdacht, dass sie entwendet wurden. Die Eigentümer sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87-0 in Verbindung zu setzen.

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Polizei

Wem gehört dieses Mountainbike? Foto: Polizei

Messingen - Kasse aus Selbstbedienungshäuschen geklaut

Am Freitag zwischen 16:00 und 17:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter die Kasse aus einem Selbstbedienungshäuschen zum Verkauf von Eiern und Kartoffeln. Das Häuschen befindet sich am Hachelbruchweg in Messingen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle, Tel. 05977/929210, zu melden.

Walchum - Diverse Gegenstände aus Traktoren geklaut

Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu drei Traktoren der Marke „John Deere“. Die Traktoren waren auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Süd-Nord-Straße in Walchum geparkt. Die Täter entwendeten aus den Traktoren vier Computer, zwei GPS-Empfänger sowie ein Radio. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Haselünne - Metallstück fängt Feuer

Gestern, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Meppener Straße in Haselünne. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein größeres Metallelement in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Papenburg - Sperrmüll in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriert gestern um 23:00 Uhr Sperrmüll in Brand. Dieser war an der Gutshofstraße in Papenburg abgestellt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden

Meppen - Firmengebäude mit Graffiti beschmiert

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 08:25 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Firmengebäude an der Haselünner Straße in Meppen mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

