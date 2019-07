Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 18. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Hecke angezündet

Unbekannter Täter hat heute Nacht gegen 1.50 Uhr an der Gumbinner Straße eine Grundstückshecke angezündet. Das Feuer breitete sich anschließend auf einen Holzzaun und auf ein Straßenschild aus. Ein weiteres Übergreifen auf eine Gartenhütte konnte durch die elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Nordhorn erfolgreich verhindert werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Schüttorf - Schwarzer Golf GTD gestohlen

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus am Nußbaumweg eingedrungen. Dabei nahmen sie einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahlen anschließend den auf der Zufahrt abgestellten schwarzen Golf GTD. An dem PKW sind die Kennzeichen NOH-K 6060 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte Täter haben zwischen Montag-und Dienstagnachmittag versucht in eine Arztpraxis an der Johann-Bunte-Straße einzudringen. Dabei misslang es den Tätern eine Tür zu öffnen, so dass sie nicht in die Praxisräume gelangten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lähden - 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es im Kreuzungsbereich der Haselünner Straße Ecke Franziskusstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Haselünne befuhr gegen 17.10 Uhr die Haselünner Straße aus Lähden kommend, als er kurz vor dem Kreuzungsbereich mehrere Pkw überholte. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der sich bereits im Abbiegevorgang in die Franziskusstraße befand. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lingen - Einbruch in Bahnhofskiosk

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Bahnhofskiosk an der Bernd-Rosemeyer-Straße eingedrungen. Die Täter nahmen einen Stein aus dem Gleisbett und warfen damit die Kioskscheibe ein. Im Anschluss entwendeten sie rund 200 Schachteln Zigaretten und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Verkaufsbude aufgebrochen

Zwischen Samstag-und Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter den Verkaufsstand auf einem Parkplatz an der Rheiner Straße aufgebrochen. Die Täter öffneten dabei mit roher Gewalt die Zugangstür und stahlen Waren im Wert von 25 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Sustrum - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag versucht in ein Wohnhaus in der Kirchstraße im Ortsteil Sustrum-Moor einzudringen. Dabei scheiterten die Täter an einer Tür, so dass die Wohnräume nicht betreten wurden und die Täter leer ausgingen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Geeste - Einbruch in Wohnhaus

Am MIttwochvormittag ist es zwischen 7.30 und 12.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus an der Raiffeisenstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Diese wurden nach Diebesgut durchsucht.

Die Täter stahlen eine Uhr. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

