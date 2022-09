Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 17. September

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 16. September zwischen 11 Uhr und 14 Uhr kam es in Emlichheim in der Straße Kasinoweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein Rollgitterwagen, in dem Gelbe Säcke zur Abholung aufbewahrt wurden, angefahren und dabei verbogen. Reifenspuren, die auf ein größeres Fahrzeug hindeuten, wurden auf dem Grünstreifen festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Telefon 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gestern gegen 6.20 Uhr kam es in Nordhorn in der Nelkenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Ford Focus am linken Außenspiegel beschädigt. Der laut aktuellem Ermittlungsstand 29-jährige Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen 16.15 Uhr die Emsbürener Straße aus Emsbüren in Richtung Nordhorn. Beim Befahren einer Linkskurve schnitt dieser die Kurve, woraufhin die entgegenkommende 45-jährige Fahrerin eines Kia Rio auswich und dabei ins Schleudern kam. Daraufhin kam sie nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Weidezaun. Der oder die Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vermutlich handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Zwischen dem 15. und 16. September kam es in Bad Bentheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten in der Köppenicker Straße mittels pinker Sprühfarbe die Backsteinfassade einer Kanzlei. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ebenfalls zwischen dem 15. und 16. September haben unbekannte Täter in der Straße Berliner Ring die Hausfassade eines Lebensmittelmarktes beschmiert. Dabei wurde dieselbe Farbe verwendet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es sich um dieselben Täter handeln dürfte. Der Schaden wird hier auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 13. September zwischen 9.30 Uhr und 14.00 Uhr kam es in Neuenhaus in der Hauptstraße auf dem Parkplatz einer Arztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführern ein geparkter grauer Kia cee’d an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

