Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 17. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus am Kranichweg in Nordhorn einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Kaffeevollautomat in Brand geraten

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Max-Reger-Straße in Nordhorn alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zwischen 12 und 13.50 Uhr vermutlich ein Kaffeevollautomat in der Küche in den von einer Firma genutzten Räumlichkeiten in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Erdgeschoss wurde durch den Brand verrußt und ist aktuell unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Freren - Hyundai beschädigt

Am Donnerstag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Neuer Markt in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigten zwischen 11.50 und 12 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen dort abgestellten schwarzen Hyundai an der hinteren Tür der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Meppen - Pedelec gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag ein Pedelec der Marke „Gudereit“ entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit gesichert auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses am Dinkelweg in Meppen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Wippingen - Pkw prallte gegen Baum

Am Donnerstag kam es auf der Kluser Straße in Wippingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 24-Jähriger war gegen 7.20 Uhr in seinem VW in Richtung Wippingen unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Surwold - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter gegen 2.35 Uhr in eine Tankstelle an der Papenburger Straße in Surwold eingebrochen. Sie entwendeten Spirituosen sowie Tabakwaren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Haselünne - Einbruch in Schule

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Schule an der Lingener Straße in Haselünne und durchsuchten diese. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Freren - Scheibe beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag die Scheibe der Fahrertür eines Ford Transit beschädigt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Lünsfelder Straße in Freren geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

