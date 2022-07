Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 17. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach versuchten Einbruch gesucht

Die bislang unbekannten Täter versuchten zwischen dem 15. Juli, 22.00 Uhr, und 16. Juli, 3.00 Uhr, in eine Bäckerei in Nordhorn in der Bentheimer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Objekt, beschädigten jedoch eine Tür. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 13. Juli zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr ist es im Bereich eines Parkplatzes an der Straße Alter Markt in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten Pkw gekommen. Ein roter BMW wurde dabei im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Zeit vom 15. Juli 19.00 Uhr bis 16. Juli 10.30 Uhr kam es in Papenburg in der Kapitän-Venema-Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen blauen VW Polo, welcher auf einer Grünfläche parkte. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. In derselben Straße wurde am 15. Juli zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr ein Kleinkraftrad der Marke „KSR Solution“ entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli kam es in Papenburg in der Breslauer Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten ein Kleinkraftrad der Marke „Simson S51B“ und ein Handy der Marke „Apple“. Der Schaden wird auf etwa 2100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Papenburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli kam es in Papenburg in der Straße Am Seitenkanal zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Ökohof, durchsuchten und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte sowie einen Fahrzeugschlüssel, der zu einem weißen VW Caddy gehört, den sie ebenfalls entwendeten. Der Schaden wird auf etwa 22.600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Klein Berßen - Audi Q7 in Brand geraten

Am 16. Juli gegen 23.45 Uhr kam es in Klein Berßen in der Gewerbestraße zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellter Audi Q7 Feuer. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Hybridfahrzeug, welches beim Ausbruch des Feuers gerade geladen wurde. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und beschädigte dabei auch Teile der angrenzenden Garage. Die Feuerwehr Klein Berßen war mit drei Fahrzeugen und

20 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

