Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 17. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Für die Grafschaft liegen bislang noch keine Polizeimeldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Dörpen - 29-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es an der Neudörpener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Börger war gegen 15.10 Uhr in Richtung Neudörpen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem VW Caddy entstand erheblicher Sachschaden.

Lathen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstagabend gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kathen-Siedlung. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen einen Flachbildfernseher. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Wohnhaus

Im Laufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Birkenallee. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in die Räume. Ersten Erkenntnissen nach, wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Lingen - Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle an der Carl-Zeiss-Straße ein. Die Täter hebelten mit roher Gewalt ein Rolltor auf und stahlen diverse Gartengeräte wie etwa Laubsauger, Kettensägen und Heckenscheren, aus der Halle. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haren - Baumaschinen gestohlen

In der Nacht zu Dienstag stahlen bislang unbekannte Täter zwei Stampfer von einer Baustelle an der Straße Am Kiesberg. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

