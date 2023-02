Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 17. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 10. Februar und dem 12. Februar kam es in Neuenhaus zu diversen Sachbeschädigungen. An der "Thesingfelder Straße" rissen unbekannte Täter ein Straßenschild heraus und beschädigten einen Vorratsbehälter für Hundekotbeutel. In der "Veldhausener Straße" knickten unbekannte Täter ein Hinweisschild samt Gestänge ab. In der "Scholtenstiege" in Höhe der "Veldhausener Straße" beschädigten unbekannte Täter eine Schutzhütte (wir berichteten). Ebenfalls in der "Scholtenstiege" am Übergang zum "Grasdorfer Weg" demontierten bislang unbekannte Täter zwei Verkehrszeichen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Nordhorn - Gartenschuppen in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache geriert in der vergangenen Nacht gegen 1.05 Uhr ein Gartenschuppen sowie darin befindliche Gartengeräte an der Godertstraße in Nordhorn in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Nordhorn war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 22:05 Uhr beschädigten unbekannten Täter mehrere Fensterfronten des Gebäudes der Hochschule Osnabrück/ Campus Lingen, indem sie diese mit Steinen einwarfen. Hierbei verwendete die Täter vermutlich Steine aus dem Gleisbett der angrenzenden Bahnanlage. Zudem kam es in unmittelbaren Nähe zu einer Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten und der missbräuchlichen Benutzung eines Defibrillators. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Emsbüren - Einbruch in Gartenlaube

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Gartenlaube auf einem Privatgrundstück in der Nähe der Straße Zum Modellflugplatz in Emsbüren eingebrochen. Sie entwendeten zwei Stromaggregate. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Twist - Autoradio gestohlen

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Mercedes und entwendeten das Autoradio. Der Pkw war zur Tatzeit an der Straße Am Kreishof in Twist abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

Lingen - Radfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstag kam es auf dem Hessenweg in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Opel war gegen 0 Uhr auf der Josefstraße unterwegs. Als er in den Hessenweg abbog, übersah er eine 43-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Aschendorf - Brand bei Abfallbetrieb

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße In der Emsmarsch in Aschendorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Brand eines Müllablageplatzes auf dem Gelände eines Abfallbetriebes. Die Feuerwehren aus Aschendorf und Papenburg Untenende waren vor Ort und löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

