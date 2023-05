Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 16. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 0.51 Uhr, haben unbekannte Täter in der Hakenstraße in Nordhorn ein Pedelec der Marke „Bulls“ gestohlen. Der mutmaßliche Täter wird nach Angaben der Polizei als 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit sportlicher Statur und dunklen Haaren beschrieben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3780 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 788550 zu melden.

Bad Bentheim - Pedelec gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter in Bad Bentheim in der Straße Hetlage ein Pedelec der Marke „Giant“ aus einem Schuppen entwendet. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 5500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 776600 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Ikone aus Kirche gestohlen

Eine Ikone haben Diebe am Freitag, 12. Mai, zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr aus dem Altarraum der katholischen Kirche an der Hauptstraße in Werlte gestohlen. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951 995300 zu melden.

Rhede - Einbruch in Wohnhaus gesucht

Gestern zwischen 14.10 Uhr und 18.00 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Schafdrift in Rhede verschafft und diverse Gegenstände gestohlen. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Haren - Unfallflucht in der Kirchstraße

Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kirchstraße zwischen der Volksbank und dem Gymnasium geparkten grauen VW Golf am hinteren Radkasten beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

