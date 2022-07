Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 16. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 12. Juli zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr kam es in Nordhorn in der Molkereistraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter roter Renault Megane an der Fahrertür und am linken Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam es in Haren in der Straße Holunderweg zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage und entwendeten zwei Pedelecs der Marke „Riese und Müller“. Der Schaden wird auf etwa 10.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Lathen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 15. Juli zwischen 14.00 Uhr und 14.35 Uhr ist es in der Straße Am Bahnhof in Lathen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten Wohnmobil gekommen. Dieses wurde dabei im Bereich der Front beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Papenburg - Pedelec aus Schuppen gestohlen

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam es in Papenburg in der Norderneyer Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen und entwendeten ein Pedelec der Marke „Hercules“. Der Schaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rhede - Pedelec gestohlen

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli kam es in Rhede in der Orffstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten ein Pedelec der Marke „Gazelle“. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

