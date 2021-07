Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 16. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Tankstelle

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Tankstelle an der Karl-Braun-Straße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten daraus Tabakwaren von bislang unbekannter Menge. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Nordhorn - Skoda Fabia beschädigt

Am Donnerstag ist es auf dem Parkplatz des Euregium an der Wilhelm-Raabe-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde zwischen 7.50 und 11.20 Uhr ein dort abgestellter Skoda Fabia angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lathen - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht in ein Firmengebäude an der Von-Arenberg-Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang, die Eingangstür zum Bürogebäude aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Haren - Schwerer Unfall auf A31

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Haren zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 15.10 Uhr mit seinem Renault Twingo in Richtung Oberhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Das Fahrzeug stieß gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte von dort zurück über die Fahrbahn gegen die Außenschutzplanke und anschließend zurück auf den Überholfahrstreifen. Dort stieß er mit dem Opel Vivaro eines 27-jährigen Niederländers zusammen. Der Unfallverursacher wurde aus dem Auto herausgeschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meppen transportiert. Die beiden Insassen des Opel blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die A31 blieb zwischen den Anschlussstellen Lathen und Haren in Richtung Oberhausen für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf gut 10.000 Euro geschätzt Die Polizei ermittelt.

Surwold - 450 Liter Diesel aus Lkw gestohlen

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Straße „Am Hafen“ den Tank eines Lkw auf. Sie entwendeten daraus etwa 450 Liter Diesel und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Haren - Versuchter Einbruch in Salzgrotte

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht in das Gebäude der Salzgrotte an der Straße Emen einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang, die Eingangstür zum Hauptgebäude aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Lingen - Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen des Fahrradverkehrs

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim hat am Mittwoch in beiden Landkreisen Schwerpunktkontrollen des Fahrradverkehrs durchgeführt. Insgesamt wurden dabei die Fahrerinnen und Fahrer von 96 herkömmlichen Rädern und 47 Pedelecs angehalten und kontrolliert. Die Einsatzkräfte mussten dabei 64 Ordnungswirdrigkeitsverfahren gegen Fahrradfahrende und 22 weitere gegen Pedelecfahrende einleiten. Der Großteil der Verfahren ist auf das Fahren in Fußgängerzonen, in Einbahnstraßen und auf der falschen Fahrbahnseite zurückzuführen. Weitere Schwerpunkte stellen die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und die Beeinträchtigung des Gehörs durch Kopfhörer dar. Kontrollen dieser Art werden in Zukunft verstärkt durchgeführt.

