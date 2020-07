Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 16. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen uns noch keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Polizei Sögel klärt zahlreiche Straftaten auf

Im Mai und Juni kam es in Börger zu diversen Sachbeschädigungen und Farbschmierereien. Vor allem auf dem Gelände der Grundschule in Börger wurde erheblicher Schaden angerichtet. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen rückte eine jugendliche Tätergruppe in den Fokus, denen ein Großteil der Straftaten zugeordnet werden konnte. Zudem kam es im gleichen Zeitraum zu Körperverletzungen, in weiteren Fällen zu Beleidigungen und Nötigungen. Auch hier konnte die Polizei Sögel die Taten aufklären und derselben Tätergruppen zuordnen.

Herzlake - Trunkenheitsfahrt endet neben der Fahrbahn

Am Mittwoch um 19:55 Uhr kam ein 30-jähriger Fahrzeugführer aufgrund von starkem Alkoholeinfluss in Herzlake von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 30-Jährige befuhr mit seinem VW die Straße Am Feldkamp in Richtung Herzlake. In Folge seiner absoluten Fahruntüchtigkeit kam der Mann auf gerader Strecke mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille, zudem stand der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lingen - Wohnmobil entwendet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug des Herstellers Citroen stand während der Tatzeit am Fahrbahnrand der Straße In den Sandbergen. Es war mit dem Kennzeichen EL-GC 636 versehen. Das anthrazitfarbene Fahrzeug war mit einer Solarzelle und einer Markise ausgestattet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Kfz-Anhänger gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen PKW-Anhänger von einem Kfz-Betrieb an der Dieselstraße gestohlen. Der Anhänger war mit dem Kennzeichzen EL-AP 111 versehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.