Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 16. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Hoogstede - Fahrrad gestohlen

In der Zeit vom 11. August, 22 Uhr, bis zum 12. August,

1 Uhr, kam es in Hoogstede, an der Hauptstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein verschlossenes schwarzes Trekkingrad der Marke „Greens“ entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Telefon 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Schüttorf - HU-Plakette abgelaufen

Die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Lingen haben am Dienstag in Schüttdorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw überprüft. Dieser war den Einsatzkräften aufgefallen, da das Kennzeichen eine gelbe HU-Plakette, die letztmalig im Jahr 2021 erteilt wurde, trug und somit eine mutmaßliche Überschreitung der HU-Frist vorlag. Bei näherer Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten jedoch fest, dass die Hauptuntersuchung bereits mit Ablauf Mai 2015 fällig war. Der 64-jährige Fahrer und Halter des Pkw muss nun, um einer Außerbetriebsetzung seines Pkw durch das Straßenverkehrsamt zuvorzukommen, umgehend das Fahrzeug zur Hauptuntersuchung vorführen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Baum beschädigt

Zwischen dem 10. und 11. August haben Täter einen Straßenbaum an der Straße Schullendamm in Meppen abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Meppen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Zwischen Freitag und Montag kam ein in Meppen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben die Scheibe einer Diesellok mit einem Stein eingeschlagen. Der Triebwagen war zur Tatzeit auf einem Abstellgleis in Höhe der Sackgassenlage der Dammstraße in Meppen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Lingen - Lokomotive aus Gleisführung gesprungen

Am Dienstag wurde die Polizei zu einem Vorfall an der Brögberner Straße in Lingen alarmiert. Gegen 18.30 Uhr sprang die hintere Achse einer Lokomotive aus bisher ungeklärter Ursache aus der Gleisführung. Verletzt wurde niemand. Die Straße war in Höhe des Einsatzortes zeitweise voll gesperrt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

