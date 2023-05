Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 14. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Es liegen noch keine Polizeimeldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Herzlake - Wohnmobil in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute Morgen kurz nach 5 Uhr ein unbewohntes Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz an der B213 stand in Brand. Das Feuer wurde durch eine Polizeistreife rechtzeitig entdeckt, sodass die Feuerwehr Herzlake welche mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahgelegenes Waldgebiet verhindern konnte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es dazu kam, wird derzeit noch ermittelt. Das Wohnmobil wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Papenburg - 27-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 13.08 Uhr fuhr die 27-jährige Fahrerin eines Kia Ceed die Rheiderlandstraße von der Meyer Werft kommend in Richtung Splitting. Dabei beabsichtigte sie nach rechts auf die B70 aufzufahren und musste vorab verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 42-jährige Fahrerin eines Audi A4 zu spät und fuhr auf den Kia auf. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht und die 42-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Lengerich - vier Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Heute Nacht gegen kurz nach halb eins fuhr der 30-jährige Fahrer eines VW Golf die Schulstraße ortseinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Dabei wurde der 30-jährige Fahrer und eine 16-Jährige leicht sowie ein 43-Jähriger und 26-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die beiden schwer Verletzten kamen nach Erstversorgung ins Krankenhaus. Der wirtschaftliche Totalschaden bei dem Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch den 10. Mai zwischen 7.50 Uhr und 7.55 Uhr hat sich auf der Nöldekestraße in Lingen in Höhe der BBS Wirtschaft ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fußgängerin wollte die Fahrbahn vom Parkplatz zur gegenüberliegenden BBS Wirtschaft in Höhe der Bushaltestelle überqueren. Ein Pkw, der aus Richtung Kardinal-von-Galen-Straße gekommen ist, wollte offensichtlich auf den Parkplatz nach rechts einbiegen. Plötzlich fuhr der Pkw rückwärts und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw Fahrer ist weitergefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen Opel Astra in silberner Farbe gehandelt haben. Ein Mädchen hat der Fußgängerin aufgeholfen. Zeugen und insbesondere das Mädchen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Von Freitag 16.30 auf Samstag 17.40 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Von-Suttner-Straße einen dort abgestellten Mercedes Sprinter gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf etwa

3750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - drei Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Am Samstag gegen 13.02 Uhr fuhr die 58-jährige Fahrerin eines VW Golf auf der Rheiderlandstraße kommend vom Splitting rechts in Richtung Meyer Werft. Dabei beabsichtigte sie auf Höhe der B70 nach links in Richtung Meppen abzubiegen und übersah dabei die in entgegengesetzter Richtung fahrende 67-jährige Fahrerin eines Nissan Pixo. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 67-Jährige schwer, die 58-Jährige und ihr 35-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

