Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 14. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch bei Unternehmen

Mehrere Diebe verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 23 und 5 Uhr, Zugang zu einem Betriebsgelände an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn. Sie stahlen mehrere Werkzeuge, Erdkabel und Metallwaren. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Täter haben versucht, in ein Wohnhaus an der Händelstraße in Nordhorn einzubrechen. Sie beschädigten gegen 0 Uhr ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Hyundai beschädigt

Am Donnerstag kam es zwischen 16 und 18 Uhr an der Ten-Welberg-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand abgestellten grauen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Werlte - E-Bikes gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 2 und 3 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang in eine Garage am Schwalbenweg in Werlte und stahlen zwei dort abgestellte E-Bikes der Marken „Gazelle“ und „KTM“. Beim Abtransport der Räder beschädigen die Täter zudem zwei dort abgestellte PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Sögel - Diverse Einbrüche in der Nacht zu Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Sögel zu mehreren Einbrüchen.

Zwischen 19 und 6.45 Uhr haben Täter die Scheibe eines Ford Transit in der Mühlenstraße beschädigt und aus dem Fahrzeug Zigaretten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. In der Straße Leinbusch zerstörten unbekannte Täter zwischen 21 und 5.50 Uhr die Seitenscheibe eines auf einem Hof abgestellten Pritschenwagens und entwendeten daraus einen Akkuwinkelschleifer samt Ladegerät und zwei Akkus. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zwischen 18 und 6 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Sprinter auf dem Grundstück einer Elektrofirma an der Straße An der Koppel. Beute machten sie hierbei nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Heede - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 19 und 22 Uhr haben bislang unbekannte Täter an der Pfarrer-Vehmeyer-Straße in Heede aus der Umkleide eines Sportvereines eine Armbanduhr entwendet. Zudem entwendeten sie einen Pkw-Schlüssel, mit dem sie sich anschließend Zugang zu dem Pkw verschafften und daraus eine Geldbörse samt Inhalt stahlen. Zudem schlugen sie die Scheiben eines dort geparkten Toyota sowie eines Opel ein. Aus dem Opel entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Papenburg - Küche in Brand geraten

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12.50 Uhr zu einem Einsatz an der Johann-Bloem-Straße in Papenburg alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Oberwohnung eines Einfamilienhauses eine Küche in Brand. Ein 29-jähriger Hausbewohner wurde im Rahmen eines Löschversuches an den Händen schwer verletzt. Zudem erlitt er zudem eine Rauchvergiftung. Die anderen Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Durch das Feuer wurde die Küchenzeile gänzlich zerstört. Weitere Räumlichkeiten des Hauses wurden durch den Rauch beschädigt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Emsbüren - Zeugen gesucht

Am 10. Juli kam es gegen 18.15 Uhr in der Straße Am Grünen Revier in Emsbüren zu einem Vorfall, zudem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 45-Jähriger war auf seinem Fahrrad in Richtung Emsbüren unterwegs. Dabei wurde er von einem grüne Unimog überholt. Aufgrund des vermutlich zu geringen Abstandes zum Radfahrer wurde eine am Fahrrad angebrachte Fahne durch das Fahrzeug abgerissen. Der Radfahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Unimog setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

