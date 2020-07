Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 14. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Absperrbügel beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag wurden am Hohenkörbener Weg zwei Absperr-bzw. Abweisbügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Verursacher dürfte mit einem silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Wietmarschen - Diebstahl aus Rohbau

Am zurückliegenden Wochenende ist es in der Raiffeisenstraße in Wietmarschen zu einem Diebstahl aus einem Rohbau gekommen. Die Täter entwendeten vom frei zugänglichen Baustellengelände Toilettenspülkästen und Waschtische. Des Weiteren wurden diverse Rohre und Halterungsmaterialien gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter (05921) 309 0 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Plexiglasscheibe beschädigt

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag die Plexiglasscheibe eines Unterstandes für Einkaufswagen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Brinkerweg. Die Täter beschmierten dabei das Plexiglas mit Farbe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

Haren - Auto zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde an der Brucknerstraße der Lack eines PKW zerkratzt. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei die Motorhaube. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Papenburg - VW Polo beschädigt

Am Montagabend ist es zwischen 20.00-21.00 Uhr in der Straße Sandberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein blauer VW Polo an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Raubüberfall am Konrad-Adenauer-Ring

Am Montagabend ist es zwischen dem Fußweg am Dortmund-Ems-Kanal und der Skaterbahn am Konrad-Adenauer-Ring zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Eine vierköpfige Gruppe junger Männer forderte von drei 19-, 21- und 31-jährigen Opfern, unter Vorhalt eines Tasers und eines Teleskopschlagstocks, die Herausgabe von Bargeld. Weil es gelang, die Polizei zu verständigen, ergriffen die Täter die Flucht. Beute machten sie keine. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen auf vier junge Männer nach, die als tatverdächtige infrage kommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Meppen - Ladendiebe nach Verfolgung festgenommen

Am Montag ist es in der MEP zu einem Diebstahl von Elektrogeräten gekommen. Zwei 25- und 26-jährige Männer hatten im dortigen Media Markt zwei Tablets entwendet. Ein Ladendetektiv hatte sie dabei beobachtet und wollte sie am Verlassen des Marktes hindern. Die Männer wehrten sich und konnten zunächst entkommen. Der Detektiv, weitere Mitarbeiter und eine Funkstreifenbesatzung konnten die Täter wenig später in einer gemeinschaftlichen Aktion einholen und überwältigen. Weil die Männer sich dabei heftig zur Wehr setzten, wurde der Detektiv durch einen Faustschlag leicht verletzt. Das Diebesgut hatten sie unterwegs versteckt. Es wurde bei einer Absuche des Fluchtweges gefunden und konnte an der geschädigten Markt wieder ausgehändigt werden.

Lingen - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Beamte der Polizei Lingen sind am Freitag zu einem Nachbarschaftsstreit in die Turmstraße gerufen worden. Unstimmigkeiten in Bezug auf die dortige Parksituation führten zu einer kompletten Eskalation. Die Kontrahenten beschädigten gegenseitig ihre Autos und bedrohten sich mit Schreckschusswaffen, Teleskopschlagstöcken und Eisenstangen. Die Beamten konnten die Ruhe wieder herstellen und die verwendeten Waffen sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

