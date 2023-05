Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 13. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Es liegen noch keine Polizeimeldungen für die Grafschaft Bentheim vor.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwischen dem 11. Mai 16.00 Uhr und 12. Mai 7.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter von einer Großbaustelle an der Hafenstraße ein etwa 16 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Freren - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwischen dem 10. Mai 11.45 Uhr und 12. Mai 9.50 Uhr kam es zu mehreren versuchten Einbrüchen in Mobilheimen, welche auf einem Campingplatz in der Straße Zu den Hünensteinen stehen. Dabei wurden mehrere Türen und eine Waschmaschine beschädigt. Der Gesamtschaden ist bislang noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Papenburg - Mit 2,87 Promille auf dem Fahrrad durch Papenburg

Durch Passanten wurde am Freitag gegen 21.10 Uhr eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person mit ihrem Fahrrad in der Dechan-Schulte-Straße gemeldet. Der 44-Jährige kam laut Beobachtungen beim Befahren der Straße immer wieder zu Fall woraufhin die Polizei benachrichtigt wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest, welcher 2,87 Promille anzeigte, bestätigte den Verdacht. Ein entsprechendes Verfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Haren - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 8.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Heinrichstraße. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lingen - 90-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 16.18 Uhr fuhr der 81-jährige Fahrer eines Volvo die Emdener Straße in Richtung Kreisverkehr Rheiner Straße. Gleichzeitig fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg der Emdener Straße in gleicher Richtung. Er fuhr an dem 81-Jährigen vorbei und beabsichtigte vor diesem in den Kreisverkehr nach links einzufahren. Um nicht mit dem bereits stehenden Volvo zusammenzustoßen, wich der 90-Jährige aus und kam infolgedessen zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

