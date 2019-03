Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 13. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Itterbeck - Quad von Einfahrt gestohlen

Am Dienstagnachmittag wurde von der Zufahrt einer Werkstatt an der Hauptstraße ein Quad gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13 und 18 Uhr. An dem Quad waren die Kennzeichen NOH-BL 29 angebracht. Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Osterwald - Radlader in Brand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in einer Scheune an der Straße Hessinkfeld ein Radlader in Brand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Anwohner wurde gestern Abend durch einen lauten Knall auf das Feuer in der Scheune aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Veldhausen und Georgsdorf waren mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 35 Kräften vor Ort eingesetzt und löschten den brennenden Radlader. Ein leichter Gebäudeschaden ließ sich durch die starke Hitzeentwicklung nicht verhindern. Der Radlader wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.

Emlichheim - Bungalow durch Feuer zerstört

Am Dienstagnachmittag geriet aus noch ungeklärter Ursache gegen 15 Uhr ein Bungalow an der Rerinkstraße in Brand. Der Bungalow wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Wohnhaus.

Die Feuerwehren aus Emlichheim, Hoogstede, Laar, Ringe und Neuenhaus waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer ab. Die Feuerwehr aus Coevorden (NL) unterstütze dabei mit einer Hubrettungsbühne die Löscharbeiten. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - PC bei Einbruch gestohlen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Therapieraum des St. Vinzenz-Hospital an der Hammer Straße. Die Täter stahlen einen PC und verließen den Tatort. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 zu melden.

Haselünne - Einbruch in Schule

In der Nacht zu Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in die Don-Bosco Schule an der Lingener Straße ein. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und gelangten von dort aus in weitere Räume. Aus einem Klassenzimmer wurde ein niedriger Bargeldbetrag gestohlen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Meppen - Aufsitzrasenmäher gestohlen

Zwischen dem 3. Februar und dem gestrigen Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Geräteschuppen eines Hofes an der Großen Straße ein. Die Täter stahlen einen roten Aufsitzrasenmäher. Der Schaden wird auf rund 1700 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

