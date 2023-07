Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 13. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag, 4. Juli, zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr kam es in der Straße „Nino-Allee“ zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- und Ausparken einen auf dem Parkplatz abgestellten Opel Insignia am rechten Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Langen - 20-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern gegen 14.56 Uhr fuhr die 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die L60 aus Lingen in Richtung Lengerich. Dabei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum und überschlug sich.

Die 20-Jährige kam nach Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Meppen - Zeugen nach Diebstahl eines Außenbordmotors gesucht

Gestern zwischen 16.10 Uhr und 18 Uhr kam es in Meppen in der Straße „Am Emsufer“ zu einem Diebstahl. Dabei haben bislang unbekannte Täter einen Außenbordmotor vom Heck eines Bootes abmontiert und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Bawinkel - Zeugen nach Beschädigung einer Grundstücksmauer gesucht

Zwischen dem 7. Juli, 19 Uhr, und 8. Juli, 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren auf der Straße „Am Walde“ eine Grundstücksmauer beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

