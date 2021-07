Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 13. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Werkzeug gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag an der Walther-Bothe-Straße in Nordhorn in einen Sprinter eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Gärtnerei an der Straße Hauptkanal links in Papenburg einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Haselünne - Werkzeug entwendet

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag Zugang zu einer Garage am Pommernweg in Haselünne. Sie entwendeten diverse Werkzeuge sowie ein Navigationsgerät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Geeste - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Am vergangenen Wochenende kam es in Geeste zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Daimlerstraße und brachen in das dortige Gebäude ein. Sie entwendeten neben Bargeld und Kupfer mehrere Haushaltsgeräte. Bei einem weiteren Einbruch in der Daimlerstraße entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus der Werkstatt eines Handwerkbetriebes. In der Thyssenstaraße brachen unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens ein und entwendeten einen VW Transporter samt Anhänger. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Rhede - Rohre gestohlen

Zwischen Freitag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle am Spiekweg in Rhede. Sie entwendeten mehrere Rohre im Wert von etwa 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Lingen - Radfahrerin verletzt

Am Montag kam es an der Bernhard-Lohmann-Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt. Eine 69-jährige Frau war auf ihrem E-Bike gegen 9 Uhr auf der Straße An der Kapelle unterwegs. An der Kreuzung zur Bernhard-Lohmann-Straße kam sie auf einem abschüssigen Teil der Fahrbahn zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Emsbüren - Treckerfahrer leicht verletzt

Am Montag kam es gegen 13 Uhr auf der Straße Mehringen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 83-Jähriger war mit seinem Trecker samt Anhänger in Richtung Emsbüren unterwegs. Als ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw überholte, wich der Treckerfahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet das Gespann auf den Grünstreifen und kippte in den dortigen Graben. Der 83-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Meppen - Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Supermarkt an der Haselünner Straße in Meppen einzubrechen. Sie beschädigten eine rückwärtige Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

