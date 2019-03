Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 12. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

. Beim Öffnen dieser Tasche und weiteren Gepäckstücken entdeckten die Ermittler insgesamt 5790 Gramm Marihuana und 1320 Gramm Ecstasy. Foto: Zoll

Zollhund Spike hatte den richtigen Riecher; Drogen im Wert von mehr als 60.000 Euro beschlagnahmt

5790 Gramm Marihuana und 1320 Gramm Ecstasy im Wert von mehr als 60.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Morgen des 11. März 2019 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW. Die Fahrerin gab an, in den Niederlanden gearbeitet zu haben und nun auf dem Weg nach Polen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte die 30-Jährige. Da die Reisende sehr nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei kam auch Spürhund Spike zum Einsatz. Er zeigte auffallend starkes Interesse an einer schwarzen Reisetasche. Beim Öffnen dieser Tasche und weiteren Gepäckstücken entdeckten die Ermittler insgesamt 5.790 Gramm Marihuana und 1320 Gramm Ecstasy. Die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Die Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - VW Golf beschädigt

Am Samstag wurde in der Zeit von 10.15 bis 21.30 Uhr ein schwarzer VW Golf an der Beifahrertür beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz An der Plesse. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Möglicherweise dürfte ein blauer PKW den Schaden verursacht haben. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Lingen - PKW Scheibe eingeschlagen

Montagabend wurde zwischen 21 und 22 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Ford eingeschlagen. Der beschädigte Wagen stand auf dem Parkplatz der Turnhalle in der Kardinal-von-Galen-Straße. Der bislang unbekannte Täter entwendete anschließend einen Rucksack vom Beifahrersitz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen

Emsbüren - Navigationssystem ausgebaut

Montagmorgen schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines auf einem Anhänger abgestellten VW ein. Die Tat ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants in der Paxtonstraße. Die Täter bauten anschließend das Navigations-bzw. Radiosystem aus. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903 214 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft am Deverweg ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, gelangten in den Verkaufsbereich und stahlen einen Tresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Lathen - Diebstahl in Drogerie

Montagnachmittag stahl ein bislang unbekannter Täter mehrere Packungen Rasierklingen aus einem Drogeriemarkt an der Große Straße. Der Unbekannte begab sich gegen 16.40 Uhr in den Markt und verstaute die Rasierklingen in seiner Jacke. Als eine Mitarbeiterin des Marktes ihn ansprach, flüchtete er aus dem Laden in Richtung Lidl-Markt. Die Frau konnte dem Täter noch einen Einkaufskorb des Marktes entreißen. Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte dunkles Haar und trug eine Basecap sowie eine dunkelblaue Steppjacke. Der Täter hatte eine auffallend große Nase. Der Schaden beläuft auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Kellerräume

In der Nacht zu Montag versuchten bislang unbekannte Täter, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kollwitzstraße einzudringen. Die Täter scheiterten und verließen den Tatort ohne Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

