Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 12. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Georgsdorf - Kompressoranhänger entwendet

In der Zeit von vergangenen Donnerstag, 16 Uhr bis Samstag, 7 Uhr, wurde ein Kompressoranhänger an der Adorfer Straße von einer Moorfläche entwendet. Der Anhänger war mit einem Kugelschloss gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 9200 124 in Verbindung zu setzen.

Neuenhaus - Einbruch in Bootshaus

In der Zeit von Sonntag, 12. Mai, bis Dienstag, 14. Mai, kam es zu einem Einbruch in ein Bootshaus in der Prinzenstraße. Aus dem Objekt wurden zwei Materialkisten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 9200124 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in einen hochwertigen 7er BMW

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen hochwertigen 7er BMW an der Straße „Zum Neuen Hafen“ ein. Die Täter zerstörten dabei eine seitliche Fensterscheibe und entwendeten den Fahrer-Airbag, das integrierte Navigationssystem und das Fond-Entertainment-System. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in LKW

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von vergangenen Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 5.30 Uhr zunächst mittels eines unbekannten Gegenstands die rechte Seitenscheibe eines in einer Parkbucht abgestellten LKW an der Straße „Zur Seeschleuse“. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginnenraum ein Fahrtenschreiber sowie ein Autoradio und eine Regenjacke entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Lorup - Einbruch in Arztpraxis

In der Zeit von vergangenen Freitag, 14.30 Uhr bis Samstag, 7.25 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Straße „Zum Osteresch“ ein. Die Praxis wurde durchwühlt, jedoch nichts daraus entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 9345 0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.