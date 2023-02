Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 12. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen gesucht

Am 10. Februar ist es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße "Borkener Hof" geparkten schwarzen VW Touran im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Einbruch in PKW

In der Nacht zu Samstag kam es in Nordhorn zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem an der "Laarstraße" geparkten Volvo V50. Aus dem Innenraum wurde eine Tasche entwendet, die im weiteren Verlauf durch die Täter auf der Straße zurückgelassen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Osterwald - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 4. Februar, 12 Uhr, und dem 11. Februar, 9 Uhr, kam es in Osterwald zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der Straße "Binnenbrook" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem ehemaligen Schweinestall. Hier entwendeten sie diverse Elektrogeräte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Samstagabend kam es gegen 19:25 Uhr in Lingen in der Straße "Alte Dorfstraße" aufgrund von Rauchentwicklung zu einem Einsatz der Feuerwehr. Grund dafür war vermutlich ein Defekt an der Heizungsanlage im Keller des Wohnhauses. Zu einem Brand ist es nicht gekommen. Die Feuerwehren Baccum, Brögbern und Lingen waren mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz. Die Heizungsanlage wurde abgeschaltet und das Wohnhaus gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar.

Meppen - Essen auf Herd vergessen

Am Samstagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Meppen ausrücken. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Markt" hatte gegen 19:10 Uhr eine Pfanne mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, sodass es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr Meppen war mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit unklar. Die Räume sind weiterhin bewohnbar.

Langen - Reh ausgewichen

Am Sonntagmorgen kam es gegen 3:50 Uhr in Langen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Lupo auf der "Lengericher Straße" in Richtung Lengerich unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Versuch, dem Reh auszuweichen, kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Haselünne - Unfall nach Ausweichmanöver

Am Samstagabend kam es in Haselünne gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Opel Corsa auf der "Kamphausener Straße" in Richtung Lehrte unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch das Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige musste im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Haselünne - Wohnwagen und Wohnmobil aufgebrochen

In der Zeit zwischen dem 16. Januar und dem 11. Februar kam es in Haselünne zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der Straße "Kreuzweg" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort abgestellten Wohnwagen und einem Wohnmobil. Die Räumlichkeiten der Fahrzeuge wurden durchsucht und diverse Wertgegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1065 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Lingen - Einbruch in Sonderpostenmarkt

In der Nacht zu Sonntag kam es in Lingen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände eines Sonderpostenmarktes an der "Meppener Straße". Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Schlüsselbund. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Lingen - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Samstag kam es in Lingen zu einem Einbruchversuch. Bislang unbekannte Täter betraten ein Grundstück an der Straße "Alte Josefstraße" und versuchten, gewaltsam in einen dortigen Schuppen zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Freren - Vier Personen bei Unfall verletzt

Am Samstag kam es um 14:18 Uhr in Freren zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines Opel Meriva war auf der B214 in Richtung Lingen unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrerinnen, eine 63-Jährige und eine 34-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro.

Lingen - Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am heutigen Samstag kam es gegen 11:05 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW, die Fahrerin eines BMW und der 72-jährige Fahrer eines Motorrollers befuhren hintereinander die "Josefstraße" in Richtung "Brockhauserweg". In Höhe eines Geldinstitutes beabsichtigte der Fahrer des VW nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Die Fahrerin des BMW musste ihr Fahrzeug daraufhin abbremsen. Der Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der 72-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.