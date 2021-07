Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 11. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Mit Fahrrad Auto angefahren

In der Nacht zu Samstag ist es an der Nelkenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hatte einen dort geparkten Toyota Yaris angefahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lengerich - 15-Jähriger nach Rollerunfall schwer verletzt

Am Freitagabend ist es an der Straße Am Steinkamp zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen kurz nach 18 Uhr mit einem Motorroller auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle am dortigen Busbahnhof unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich erheblich. Einen Helm trug er zur Unfallzeit nicht. Der Motorroller war ersten Erkenntnissen zufolge in seiner Bauart verändert. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch gegen den Halter des Motorrollers wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Haren - 25-jähiger Niederländer nach Unfall in Lebensgefahr

Am Samstagnachmittag ist es auf der Süd-Nord-Kanal-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Niederländer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger in Richtung Altenberger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gespann. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, schleuderte zurück über die Fahrbahn und stieß linksseitig frontal gegen einen weiteren Baum. Der junge Mann aus Nieuw-Dordrecht kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Opel Combo und dem Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Meppen - Sachbeschädigungen an Autos

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag ist es an der Esterfelder-Stiege zu mehreren Straftaten gekommen. Unbekannte Täter hatten ein in Höhe Hausnummer 80 geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt. Nach Auskunft des Fahrzeugeigentümers seinen noch weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Geschädigten sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.