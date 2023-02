Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 11. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Am gestrigen Freitag kam es in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr in Nordhorn innerhalb eines Discounters an der "Molkereistraße" zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich in den Discounter und entwendeten die Geldbörse einer Frau. Diese hatte zuvor ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen gelegt und den Diebstahl erst später bemerkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 290 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Baucontainer

Im Zeitraum zwischen dem 31. Januar und dem 10. Februar kam es in Lingen zu einem Einbruch und zwei versuchten Einbrüchen. Immer wieder betroffen war ein Baucontainer, der sich auf einer Baustelle an der Straße "Im Gauer" befand. Bei der ersten Tat gelang es bislang unbekannten Tätern, sich gewaltsam Zutritt zu dem Container zu verschaffen. Es wurden hierbei Lebensmittel entwendet. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch, wobei der Container jeweils beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Lingen - Stromkabel entwendet

In der Zeit zwischen dem 7. Februar, 16 Uhr, und dem 10. Februar, 7.30 Uhr, kam es in Lingen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der "Kaiserstraße". Dort entwendeten sie mehrere Meter Stromkabel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 565 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Lingen - Einbruch in PKW

Am gestrigen Freitag kam es in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 18 Uhr in Lingen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem an der Straße "Im Lohner Sand" geparkten Kia Ceed. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Wertsachen und Personaldokumente. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 710 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Haselünne - Schornsteinbrand in Vereinsheim

Am Freitagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße "Friedrich-Berentzen-Weg" nach Haselünne ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 21:50 Uhr der Schornstein eines Vereinsheimes in Brand. Die Feuerwehr aus Haselünne war mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Haren - Strohballen in Brand geraten

Am heutigen Samstagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei gegen 1.25 Uhr zu einem Einsatz in Haren ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Strohballen auf einem Feld an der Straße "Treibweg" in Brand. Die Feuerwehr aus Rütenbrock war mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei in Haren um Hinweise unter der Telefonnummer 05932/72100.

Lingen - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Am Freitagmorgen kam es in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 33-Jährige war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem rechtsseitigen Radweg der Georgstraße in Richtung Freren unterwegs. In Höhe der Hermannstraße beabsichtigte ein 78-Jähriger mit seinem Volvo in die Georgstraße einzubiegen. Die 33-Jährige war durch den Volvo derart abgelenkt, dass sie einen 86-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Radweg unterwegs war, übersah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Pedelec-Fahrerin und dem Fußgänger. Der 86-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

