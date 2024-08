Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 11. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend ist es auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 27-jährige Fahrer eines Opel war gegen 18.35 Uhr in Richtung Denekamp unterwegs. Als er nach links auf das Gelände einer dortigen Tankstelle abbog, übersah der einen 22-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Stromkabel gestohlen

Am Samstag zwischen 10 und 11.30 Uhr haben sich Diebe Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Am Gleis verschafft und stahlen Stromkabel im Wert von etwa 400 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05961 958700 in Verbindung zu setzen.

Herzlake - Geldkassette gestohlen

Am Samstag gegen 20.40 Uhr haben Diebe eine festmontierte Geldkassette aus einem Verkaufshäuschen am Kampweg in Herzlake gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05961 958700 in Verbindung zu setzen.

Geeste - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 20.16 Uhr kam es auf der Straße Wietmarscher Damm in Geeste zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war in einem VW Golf in Richtung Dalum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen kam daraufhin nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Werlte - Mit 2,04 Promille unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Harrenstätter Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 39-jährige Fahrer eines VW war gegen 3.33 Uhr in Richtung Spahnharrenstätte unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam auf einem anliegenden Acker zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Haren - Geldautomat gesprengt

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Freizeitzentrum an der Straße Dankern in Haren zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude. Anschließend kam es gegen 4.15 Uhr zur Detonation. Der Bereich wurde dabei völlig zerstört. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unbekannt. Sie hinterließen ein großes Trümmerfeld und verursachten erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. In dem betroffenen Gebäude ist unter anderem die Rezeption des Freizeitzentrums untergebracht. Der Bereich wurde bis zum Eintreffen der Delaborierer zunächst weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quellen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, Hauptzollamt Osnabrück

