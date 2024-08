Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 10. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Samstag hat ein Einbrecher gegen 0.50 Uhr versucht, sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Povelstraße in Nordhorn zu verschaffen. Als er von einer Anwohnerin entdeckt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Citroën beschädigt

Zwischen dem 3. und dem 7. August beschädigte ein Autofahrer einem auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses am Gildehauser Weg in Nordhorn abgestellten weißen Citroën C3. Der Unfallverursacher hat sich anschließend entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, sind Diebe auf ein Firmengelände an der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg eingebrochen. Sie stahlen eine Kamera und einen Bildschirm. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04961 9260 zu melden.

Salzbergen - Einbruch in Scheune

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, sind Diebe in eine Scheune am Vennweg in Salzbergen eingebrochen. Sie stahlen ein Vorhängeschloss. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05977 204360 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Werkzeug gestohlen

Am Freitag zwischen 0 und 12 Uhr sind Diebe in einen Gartenschuppen an der Sophienstraße in Lingen eingebrochen. Sie stahlen mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle unter der Telefon 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag ist es gegen 9.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 50-jährige Fahrer eines Ford beabsichtigt von einer Einfahrt nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße aufzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden 54-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Surwold - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Auf der B401 bei Surwold ist es gestern gegen 13.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw war in Richtung Surwold unterwegs, dabei übersah er den an einer roten Ampel haltenden Mercedes Sprinter eines 25-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Der Mercedes wurde daraufhin auf den vor ihm haltenden Lkw geschoben. Der Fahrer des Mercedes sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 195.000 Euro.

Quellen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, Hauptzollamt Osnabrück

