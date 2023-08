Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 10. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen gesucht

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am Mittwoch auf der Zeppelinstraße in Nordhorn ereignete. Die Fahrerin eines Skoda war gegen 12.45 Uhr in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Als eine bislang unbekannte Frau mit einem Kinderwagen die Fahrbahn überquerte, kam es trotzt durchgeführter Vollbremsung der Pkw-Fahrerin zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Kinderwagen und dem Skoda. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die unbekannte Fußgängerin. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lahn - Täter machten keine Beute

Zwischen Montag und Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gelände an der Straße Lager Lahn in Lahn. Dort brachen sie in einen Bürocontainer ein und beschädigten ein Schloss zu einem Bunker. Beute machten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Dörpen - Einbruch in Keller

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 26. Juli und dem 8. August in den Keller eines Wohnhauses an der Wittefehnstraße in Dörpen eingebrochen. Sie durchsuchten den Keller, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Johannes-Meyer-Straße in Lingen. Dort durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten sie zwei Wandbilder. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Geeste - VW beschädigt

Am Mittwoch kam es zwischen 10.05 und 11.05 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Meppener Straße in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen dort abgestellten grauen VW Polo.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Meppen - Mercedes beschädigt

Zwischen Sonntag und Dienstag kam es an der Hans-Hoppen-Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem dortigen Grünstreifen abgestellten silbernen Mercedes. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Meppen - Audi beschädigt

Am Montag zwischen 7 und 16 Uhr kam es an der Straße Am Schlagbaum in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen auf einen am Straßenrand abgestellten blauen Audi A4. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

