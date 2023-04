Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 10. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstag ereignete sich gegen 19.56 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der B403 in Neuenhaus. Dabei überholte ein in Fahrtrichtung Uelsen fahrender, schwarzer Sprinter im Kurvenbereich, woraufhin der Fahrer eines entgegenkommenden Opel stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die hinter dem Opel fahrende Führerin eines VW fuhr daraufhin auf den Opel auf. Der schwarze Sprinter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haren - Fußgänger von Pkw erfasst

Am Sonntag gegen 17 Uhr kam es auf der Nelkenstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war in Richtung Heidestraße unterwegs, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Fußgänger, der mit zwei weiteren Personen auf der Nelkenstraße am linken Fahrbahnrand in Richtung B408 lief. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

