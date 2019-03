Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 1. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - 88-jährige Radfahrerin verletzt

Eine 88-jährige Radfahrerin wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Schulstraße verletzt. Ein Fünfjähriger Junge war dort auf dem Radweg unterwegs, als er mit seinem Fahrrad ins Schlenkern kam. Er fuhr in das Rad der 88-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu, sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Junge blieb unverletzt.

Nordhorn - Einbruch beim VVV

In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der VVV in der Firnhaberstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in den Verkaufsbereich. Hier wurden mehrere Arbeitsplätze nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Zwischen vergangenen Freitag und gestern Mittag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße Innere Blanke einzudringen. Die Täter versuchten, mehrfach eine Tür aufzuhebeln. Der Versuch die Tür zu öffnen misslang, sodass die Täter nicht ins Haus gelangten und leer ausgingen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 9490 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Diebe bei Verkehrskontrolle gestellt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Borsigstraße in der vergangenen Nacht haben Polizeibeamte gegen 2.10 Uhr Diebesgut in einem PKW gefunden. Die 24-jährige Fahrerin und ihr 23-jähriger Beifahrer wirkten bei der Kontrolle sehr nervös. Im Kofferraum ihres Autos fanden die Beamten mehrere Pflanzen und Blumenkübel. Das Pärchen räumte ein, diese bei einem Baumarkt gestohlen zu haben. Darüber hinaus fanden sich im Auto noch mehrere Klemmtütchen mit Betäubungsmitteln. Jetzt wird wegen mehrere Vergehen gegen das Pärchen ermittelt.

Geeste - Einbruch in Friseursalon

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag in einen Friseursalon an der Meppener Straße ein. Die Täter entfernten Teile der Dachkonstruktion und gelangten so in den Aufenthaltsraum des Salons. Wertgegenstände erlangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen im vierstelligen Bereich befinden. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zu der jüngst zurückliegenden Tat Anfang Februar bestehen könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Twist - Mazda beschädigt

Gestern Nachmittag kam es zwischen 15.10 bis 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Kita St. Franziskus in der Franziskusstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß der unbekannte Verursacher vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen Mazda und entfernte sich anschließend. An dem Mazda entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Lengerich - Person leicht verletzt ins Krankenhaus

Heute Morgen kam es gegen 6.30 Uhr auf der Gerstener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Person zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto die Gerstener Straße aus Bawinkel kommend in Richtung Lengerich, als er aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch geriet der PKW ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und blieb im Seitenraum liegen. Der 20-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden.

Werlte - Mann unter Drogen am Steuer

Am späten Donnerstagabend haben Beamte der Polizei Sögel einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 22-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße in Werlte unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sögel - Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Am Donnerstagabend hat ein 36-jähriger Autofahrer versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Ohne Erfolg. Beamte der Polizeistation Sögel hatten den Autofahrer gegen 18 Uhr an der Ulmenstraße angehalten um ihn zu kontrollieren. Er stoppte sein Fahrzeug und versuchte den Polizisten davon zu laufen. Weit kam er jedoch nicht. Die Beamten holten ihn ein, überwältigten den Mann und transportierten ihn zur Dienststelle. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Lage - VW Golf angefahren

In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte dabei gegen 2.15 Uhr mit seinem blauen Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter 05943 92000 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.