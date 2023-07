Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 1. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Kabeltrommel gestohlen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag und Freitag gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände am Gildehauser Weg in Nordhorn. Dort entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln sowie Kabelreste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Ringe - Solarmodul gestohlen

Am Lambergweg in Ringe haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag zwischen 1 und 7 Uhr ein Solarmodul von einem Weidezaun entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 440 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Emlichheim - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 19.30 und 23.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Oeveringer Straße in Emlichheim eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Die entwendeten eine Geldbörse. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch in Lagerhalle

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag zwischen 21 und 6.40 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände an der Hauptstraße in Meppen. Dort brachen sie in ein Lager ein und entwendeten mehrere Kupfer- und Metallteile. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Dersum - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Donnerstag zwischen 23 und 8.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Container auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Herzogstraße in Dersum einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rhede - Einbruch in Arztpraxis

Zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Straße Westeresch in Rhede eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume, machten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Haren - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 16.20 Uhr meldeten Zeugen einen Brand von zwei Büschen an der Straße Neuer Markt in Haren. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Heede - Wohnmobil durch Stein beschädigt

Am Freitag gegen 18.15 Uhr waren ein 61-jähriger Fahrer eines Wohnmobils sowie seine 61-jährige Beifahrerin auf der A31 in Richtung Emden unterwegs. In Heede in Höhe der Brücke „Deichstraße“ wurde die Windschutzscheibe des Wohnmobils von einem etwa faustdicken Stein getroffen und beschädigt. Die beiden Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt. Möglicherweise wurde der Stein von unbekannten Personen von der Brücke geworfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908/9348115 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

