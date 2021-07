Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 1. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Fennastraße in Nordhorn. Dort brachen sie in die Werkstatt sowie in das Bürogebäude ein. Sie beschädigten mehrere Fenster und Türen und entwendeten neben Bargeld ein Tablet. Im selben Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in das Büro des Wertstoffhofes an der Otto-Hahn-Straße ein. Auch hier beschädigten sie eine Tür und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus brachen sie einen Baucontainer sowie einen Altkleidercontainer auf und verteilten dessen Inhalt entlang des dortigen Zaunes. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Kochtopf auf Herd vergessen

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Kuckuckstraße in Nordhorn alarmiert. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 15.10 Uhr einen Kochtopf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Öl entzündete sich, wodurch es zu einem Brand in der Küche kam. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Einbruch in Ferienhaus

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Ferienhaus an der Neuenkirchener Straße in Salzbergen eingebrochen. Sie beschädigten die Eingangstür und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 948550 zu melden.

Meppen - Verkehrsschilder und Ampel beschädigt

Am Mittwoch kam es auf der Süd-Nord-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. ein 20-Jähriger war mit seinem Lkw gegen 15.45 Uhr in Richtung Wesuwe unterwegs. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte den Auflieger eines vor ihm fahrenden Lkw und überfuhr anschließend eine Ampel sowie mehrere Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Lorup - 30-Jähriger leicht verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Gehlenberger Straße in Lorup zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 30-Jähriger war gegen 4.35 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Lorup unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

