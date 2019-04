Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 1. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Motorradfahrer stürzte beim Beschleunigen

Am frühen Sonntagabend ist es auf der Veldhauser Straße zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 49-jähriger Mann aus Twist wurde dabei schwer verletzt. Gegen 17.50 Uhr wollte er mit seinem Krad von der dortigen Ampelanlage in Richtung stadtauswärts losfahren. Beim Beschleunigen verlor er die Kontrolle, sodass er stürzte, sich schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in den Kindergarten und die Grundschule an der Duisenburger Straße eingedrungen. Sie brachen unterschiedliche Türen auf und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten beider Einrichtungen. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich und wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Freren - Tresor aufgebrochen und Lkw gestohlen

Bislang unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in den Werkstatt- und Lagerbereich des Bauhofes an der Straße Zu den Hünensteinen eingedrungen. Sie entfernten Teile der Umzäunung und versuchten anschließen mehrere Türen aufzubrechen. Nachdem es ihnen gelungen war, in die Lagerhalle zu gelangen, entwendeten sie dort einen Klein-Lkw sowie zahlreiche hochwertige Baumaschinen und Dieselkraftstoff. In deinem der Büros öffneten sie gewaltsam einen Tresor und erbeuteten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Schapen - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Am frühen Sonntagnachmittag ist es auf der Hopstener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Ibbenbüren wurde dabei getötet. Gegen 14.10 Uhr bog ein 18-jähriger Mann mit seinem Ford Fiesta aus der Ostmerschstraße nach links auf die Hopstener Straße ab. Dabei übersah er den in Richtung Schapen fahrenden Mann auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der junge Unfallverursacher und seine 15-jährige Beifahrerin standen nach dem Unfall unter Schock. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bawinkel - Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in das Sportlerheim des SV Bawinkel an der Straße Am Sportplatz eingedrungen. Sie brachen mehrere Fenster auf und entwendeten einen PC samt Bildschirm und Drucker. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.